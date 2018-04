Scuole, biblioteca, campo da basket: manutenzioni previste a Quarrata

L’Amministrazione dà il via alla manutenzione straordinaria in numerosi edifici comunali: i primi giorni di maggio partiranno i lavori in cinque scuole, alla biblioteca multimediale, al campo da basket di via Berlinguer, all’interno dei locali dell’ex cinema Moderno e nel Palazzo comunale.

Si tratta di interventi piccoli, ma importanti per la qualità degli ambienti ed il comfort delle persone che li frequentano.

Alla scuola primaria di Vignole si interverrà per riprendere l’intonaco in alcuni punti, per sostituire alcune maniglie, migliorare la tenuta degli infissi, controllare ed eliminare eventuali infiltrazioni nelle aule, nel corridoio e nei locali della mensa. Saranno inoltre ricollocati alcuni tubi pluviali in plastica: i precedenti, infatti, in rame, sono stati rubati.

Saranno revisionati gli infissi interni ed esterni delle scuole secondaria di primo grado e dell’infanzia di Vignole, nelle quali saranno anche sostituite alcune maniglie e serrature. Anche in questo caso, essendo state rubate le grondaie in rame, si provvederà al ricollocamento di nuovi canali, questa volta in plastica.

Anche la scuola dell’infanzia “L. Caramelli” di via Dante Alighieri sarà interessata da alcuni lavori: saranno controllate ed eliminate le infiltrazioni di acqua nell’ingresso, in un’aula al primo piano e sul tetto. Saranno sostituiti alcuni pannelli in cartongesso, sistemate alcune porzioni di intonaco ed eseguite alcune riprese di imbiancatura, dove necessario. Verrà collocata una ringhiera sul parapetto di una finestra al primo piano e sarà posata della resina antiscivolo sul marciapiede dell’ingresso principale.

Gli interventi previsti alla scuola primaria “Don Pino Puglisi”, in via Santa Lucia, consisteranno invece nella sostituzione di alcuni pannelli in policarbonato della tettoria del camminamento esterno, nell’esecuzione di alcune riprese dell’intonaco e nel ricollocamento di un tratto di grondaia, anche in questo caso oggetto di furto.

Un piccolo intervento manutentivo sarà eseguito anche alla biblioteca multimediale Giovanni Michelucci, dove sarà ripristinato il rivestimento del bagno al piano terra e sistemato il lavabo.

Saranno inoltre controllate ed eliminate le infiltrazioni di acqua dal solaio di copertura e rifatta una porzione di guaina bituminosa nei locali dell’ex Cinema Moderno.

Sono previsti piccoli interventi anche al Palazzo comunale in via Vittorio Veneto, dove saranno sostituite alcune persiane, e al campo da basket di via Berlinguer, dove si interverrà per pavimentare alcune aree perimetrali.

Tutti i lavori si svolgeranno durante i mesi di maggio e di giugno e hanno un costo complessivo di circa 25.000 euro.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

