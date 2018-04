Corsi di tennis a migranti per giornata Caritas, Stella (FI): "Siamo alla follia"

"Pagare dei corsi di Tennis a degli immigrati, che già vivono a Firenze e nei comuni limitrofi a spese dei contribuenti italiani, mi sembra una cosa semplicemente folle: non trovo altri aggettivi per esprimere la mia posizione al riguardo".

Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco, Stella (Forza Italia) in relazione alla giornata ideata e organizzata dalla Caritas per gli immigrati ospiti delle strutture di Firenze, Calenzano, Sesto Fiorentino e Impruneta. L'iniziativa è in programma sabato 5 maggio dalle 11 presso l'impianto sportivo Cral Dipendenti del Comune di Firenze in via del Filarete.

"La nostra posizione sull'immigrazione - ricorda Stella - è chiara da tempo, noi pensiamo che tutti gli immigrati irregolari vadano rimandati nei loro paesi di origine e che l'immigrazione economica vada stoppata immediatamente. Comunque, se proprio il Comune di Firenze non riesce a fare a meno di spendere il denaro dei contribuenti per iniziative a favore dei migranti, credo che sarebbe molto più opportuno finanziare corsi di inserimento sociale e lavorativo e corsi che insegnino ai migranti a rispettare e comprendere le nostre leggi e le nostre tradizioni. Gli immigrati andrebbero inoltre impiegati per lavori socialmente utili, che vadano a vantaggio di tutta la comunità che li ospita. Altro che corsi di tennis! La sinistra conferma che l'immigrazionismo continua a essere una delle sue priorità".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Gruppo Forza Italia

