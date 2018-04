Expo Motori a Pontedera, seconda giornata di spettacoli e divertimento

Forti del successo del primo giorno Expo Motori 2018 apre i battenti con ottimismo per affrontare la seconda giornata della kermesse Toscana per eccellenza di stanza a Pontedera

con oltre 2000 visitatori, come dicevamo, molti dei quali pronti a provare emozioni uniche che solo Expo Motori sa dare, ci sono conferme di una buona affluenza anche nella giornata odierna, che vede, al momento un aumento di circa il 20% rispetto all'edizione 2017.

Gli spettacoli “spettacolari” si susseguono senza sosta, i visitatori si alternano tra un salto dei Daboot, ad un'impennata di Kavasape, passando da Nicola l'Impennatore alle prove di guida sicura, senza tralasciare gli innuimerevoli stand che propongono di tutto ciò che fa 2 e 4 ruote.

La sosta al Vida Loca il Bus inglese declinato a Bar è inevitabile. A sorseggiare un drink in attesa di abbuffate che i vari punti ristoro propongono tutti ingredienti, questi che verranno riproposti, in altre vesti anche domani 30 aprile e 1 maggio.

L'attrazione principe di domani 30 sarà il DJ set di Andrea Damante.

Expo Motori una fiera “festa” per tutta la famiglia, per appassionati e non, una festa di colore adatta a tutti.

Fonte: Expo Motori

