Festa dei Rioni al via, Casciana si prepara

“Divisi da un colore, uniti in un Paese. W Casciana” è con questo slogan che prende il via mercoledì a Casciana Terme la kermesse più attesa dell'anno, la Festa di Rioni. In un tripudio di blu, rosso, giallo e verde i quattro rioni – Casina, Centro, Gorina e Pietraia – mettono a punto gli ultimi preparativi e le strategie per conquistare il podio dell’edizione 2018. E sarà una lotta dura che vedrà impegnato tutto il paese, adulti e ragazzi, tutti schierati per il trionfo dei propri colori nelle numerose sfide in programma dal 2 al 6 maggio.

Organizzata dall'Associazione 3 Maggio con il patrocinio e il contributo dell'Amministrazione comunale di Casciana Terme Lari, la manifestazione prenderà il via ufficiale mercoledì 2 maggio alle 21,30 con la processione e la benedizione dei gonfaloni e carretti di ogni rione. Nella stessa serata in programma anche la prima parte dei giochi con la staffetta podistica con la novità del tiro alla fune per i ragazzi da 14 a 18 anni.

Proseguirà il 3, 4 , 5 maggio e culminerà domenica 6 maggio con la tradizionale sfilata dei rioni che inizierà alle ore 16,00. Dopo un lavoro di preparazione durato mesi, più di quattrocento figuranti cascianesi si esibiranno nella piazza accompagnati da coreografie, balletti e carri allegorici sorprendendo gli spettatori con esibizioni ricche di originalità su temi che quest'anno saranno La bella e la bestia (Casina), La scuola (Centro), La Toscana (Gorina), Fenomeni da Baraccone (Pietraia). Nella serata di domenica la cerimonia di premiazione conclusiva che decreterà i vincitori dell'edizione 2018.

Si conferma ricco il programma di appuntamenti e iniziative dell’edizione 2018 con alcune importanti novità tra le quali i giochi in notturna. Novità anche nell'allestimento della manifestazione che in questa edizione potrà contare su migliori attrezzature per agevolare la fruibilità degli eventi che si svolgeranno nella piazza Garibaldi: gli spettatori potranno avvalersi di una nuova tribuna messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Confermati i giochi per tutte le età, gli spettacoli e le sfilate, ma ci saranno anche intrattenimenti musicali, cene popolari e street food e concorsi: oltre all'assegnazione di un premio alla migliore vetrina di Casciana allestita con i colori delle contrade, quest'anno è prevista anche la proclamazione del vincitore del Concorso letterario "Viaggio di studio a Londra in memoria di Federico Finozzi", già presidente dell'AIDO regionale e importante figura di riferimento per Casciana Terme che a distanza di un anno dalla sua prematura scomparsa gli rende omaggio con un premio in sua memoria volto a valorizzare i giovani che con la loro attività si sono messi al servizio del proprio paese, proprio come Federico ha fatto in tutti questi anni.

“Questa manifestazione è un patrimonio del nostro territorio, unisce l'ingegno, la volontà e la sana competizione consentendo a tutte le generazioni di lavorare fianco a fianco in un progetto comune con lo scopo di fare sempre meglio, il tutto contribuendo a rendere particolarmente vivo il tessuto sociale” commenta il sindaco Mirko Terreni “ si rimane sempre colpiti dai risultati che si ottengono con la sola forza della passione e dell'impegno in mesi e mesi di lavoro. L'Amministrazione Comunale sostiene queste iniziative con forza e ringrazia tutti i volontari che contribuiscono a rendere unica questa manifestazione che attrae a Casciana tanti visitatori. Non mi resta che augurare la buona risuscita dell'edizione di quest'anno e ... Che vinca il migliore!”

"Ringrazio tutti i componenti dell’Associazione 3 Maggio per l’impegno e il sacrificio messo per cercare di rendere questa manifestazione sempre più particolare e unica e rivolgo un ringraziamento all'Amministrazione

Comunale per il sostegno e la collaborazione ” commenta il presidente dell'associazione 3 Maggio Fabio Sassetti “ L'impegno e il compito piú difficile per noi é quello di trasmettere ai giovani e giovanissimi quel senso di appartenenza al Rione e al paese che le generazioni prima della nostra sono riusciti a dare. Per questo ringrazio anche tutte quelle persone dei quattro Rioni che sacrificando il loro tempo libero per mesi permettono la realizzazione di questo evento diventato ormai orgoglio Cascianese, riuscendo a far ballare, vestire e sfilare praticamente Un paese intero.”

Il programma nel dettaglio prevede Giovedì 3 maggio alle ore 17.00 l'appuntamento con i giochi dei bimbi, mentre venerdì 4 la cena popolare in piazza Garibaldi con musica dal vivo degli anni '70,'80 e '90 e le premiazione dei giochi dei bimbi. Sabato 5 maggio alle ore 21,00 i rioni si sfideranno nei classici giochi formula tiro alla fune, assalto al castello, albero della cuccagna, bevi che ti passa, fino ad arrivare allo storico gioco della corsa dei Carretti: il tutto all'insegna dell'allegria, del divertimento e della sana competizione tra compaesani. Tutte le info il programma su www.cascianatermelari.gov.it. Rimani aggiornato seguendo sui social #chelasfidabbiainizio

Fonte: Comune di Casciana Terme Lari - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Casciana Terme Lari