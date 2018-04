Olimpiadi della Matematica, primo studente del 'Marconi' in finale a Cesenatico

Ancora successi in Matematica per gli alunni del Liceo Marconi di San Miniato. In una gara individuale presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Firenze, riservata in particolare ad alunni di quarta e quinta superiore, a cui hanno partecipato alunni dalla Toscana e da fuori regione, il Liceo Marconi si è distinto.

Massimo Zhang, che frequenta la terza C del nostro Liceo (in via eccezionale sono ammessi anche alunni delle terze) si è classificato 19° fra i 207 partecipanti.

Andrea Cambi, Luca Quaglierini, Emanuele Respino, Silvia Valori si sono classificati (ex equo) al 51° posto. Bene anche gli altri due alunni, Francesco Brogi ed Edoardo Susini, appaiati in 81° posizione. Il Dirigente scolastico Pierluigi Robino, insieme all’intero collegio dei docenti, si è complimentato coi ragazzi.

Il professor Andrea Rossi, che ha accompagnato i ragazzi alla gara dopo averli preparati attraverso una serie di “duri allenamenti”, e gli altri docenti di matematica si sono detti soddisfatti: “I quesiti erano assai complessi e di difficile soluzione. Il fatto che i nostri alunni, alcuni di terza, abbiano raggiunti tali traguardi ci inorgoglisce e ci incoraggia nel nostro lavoro”.

Intanto Massimo Zhang è pronto per affrontare la finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica il 3 maggio a Cesenatico. Prima di ora, nella storia del Liceo Marconi, nessun alunno aveva mai raggiunto tale traguardo.

“Siamo certi – dicono insegnanti e studenti del Marconi - che Massimo, anche in questa prova, riuscirà a mettere in luce la sua passione per la matematica e tutte le sue capacità, conseguendo, magari, un importante risultato. In bocca al lupo!”

Fonte: Liceo 'G.Marconi' di San Miniato

