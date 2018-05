Best Gloves d'oro, Firenze e San Miniato esultano: cinque titoli toscani di Light Boxe

Si è conclusa domenica 29 Aprile, presso il Centro Sportivo della Polisportiva Capalbio, la quinta e ultima fase del Campionato Regionale di Light Boxe. Ottanta dei migliori pugili toscani del momento si sono sfidati sul ring ci sono stati ben 40 incontri che hanno visto 80 atleti ben preparati contendersi l’ambito Titolo Toscano. La palestra Best Gloves Firenze ha centrato tutti gli obiettivi, con 5 titoli toscani ed una serie di prestazioni che fanno ben sperare gli istruttori Massimo Masi e Sion Cristian per gli italiani che si terranno a fine giugno nelle Marche. Le loro sedi sono la palestra Barbagym di San Miniato e Best Gloves di Firenze.

Di seguito i cinque atleti vincitori, con le rispettive categorie.

Luca Provenzano +85 junior

Andrea Vignozzi +85 senior

Niccolò Macrì 65/75 senior

Rachele Fiore 45/55 junior

Alessandro Scrobogna 75/85 master

