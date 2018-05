Primo maggio, nel Chianti donne al centro: eventi a Tavarnelle, Strada e La Romola

Il primo maggio delle donne, dei loro diritti di lavoratrici e madri, rispettati e negati, donne al bivio che si sono trovate a scegliere tra carriera e famiglia. Questo il tema scelto dall'Unione comunale del Chianti per la festa dei lavoratori, organizzata dal Presidente del Consiglio comunale Alberto Marini, in programma stasera alle ore 21 nella sala della biblioteca comunale di piazza della Repubblica. All'appello che il Comune di Tavarnelle ha lanciato alcune settimane fa hanno risposto tante cittadine, coinvolte in un’esperienza di assunzione o licenziamento in stato di gravidanza.

“Faremo parlare le donne - spiega Alberto Marini - che racconteranno le loro vicende, ci saranno alcune testimonianze vive esposte in maniera diretta dalle protagoniste, di altre, presenti nel pubblico, faremo leggere le esperienze da alcuni attori e cittadini. Sarà trattato anche il tema della scarsa flessibilità e compatibilità lavorativa di alcune categorie, come le donne poliziotto, per la loro condizione di divorziati con figli. E imprese e aziende che rappresentano esempi virtuosi con assunzioni formalizzate a pochi mesi di gravidanza”. “Offriremo un palcoscenico privilegiato alle storie – aggiunge il presidente Marini - alle donne che hanno rinunciato al loro percorso di lavoratrici in quanto madri. Alla nostra iniziativa interverranno donne di tutte le età, parleremo anche di diritti negati al maschile, di uomini al quali non è riconosciuta la paternità.

Altre feste da non perdere sono quelle del primo maggio di Strada in Chianti, nel territorio grevigiano, e della Romola, frazione di San Casciano, giunta quest’ultima alla cinquantottesima edizione con un ricco programma di attività e iniziative. La giornata prevede, sin dalla mattina, mercatini dell’antiquariato, del collezionismo scambio, musica, cucina di tradizione toscana, escursione in mountain bike attraverso le colline della Romola, merenda, ficattole e tombolone del primo maggio. A Mercatale si festeggia il pranzo per i sessanta anni della Casa del popolo di Mercatale.

Fonte: Comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Barberino Val d'Elsa