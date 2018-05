Amici di Pisa e i Piccoli Azionisti di Toscana Aeroporti: "Litigiosità soci penalizza i passeggeri"

Con soddisfazione leggiamo il comunicato di Toscana Aeroporti (TA) che conferma il Galilei “ porta d'ingresso della Toscana ”. Speriamo che tutti lo ricordino sempre, soprattutto gli Azionisti di TA. E' pertanto importante evitare guerre fra soci, come quella causata dalla recente ordinanza comunale sui bus.

A Firenze,TA e Comune, per agevolare i passeggeri aeroportuali, hanno concordato di modificare il progetto della Tranvia, facendola arrivare in sotterranea al Vespucci. Invece a Pisa, la litigiosità fra soci, penalizza incolpevoli passeggeri, esponendo i pisani al rischio di dover pagare i danni richiesti da eventuali Class-Actions. Coinvolgere servizi pubblici, basati su rapidità, puntualità e regolarità di servizio, con prove muscolari, penalizza solo i passeggeri che pagano profumatamente i servizi richiesti. Per evitare le attuali diatribe, il Sindaco, prima della privatizzazione del Galilei, doveva richiedere e far sottoscrivere precisi impegni a TA, nel piano industriale. Invece, per garantire la sostenibilità del Piano Economico Finanziario (PEF) del Pisamover, dapprima si sono penalizzati turisti e cittadini, abolendo il collegamento della Lam Rossa con il Galilei e l'Aeroporto Militare ed ora gl'ignari passeggeri aeroportuali.

La Cassa di Risparmio di San Miniato, nel concedere il finanziamento a Pisamover Spa, asseverò il PEF “avvertendo” che la sua “asseverazione non costituiva attività sostitutiva della funzione di verifica e valutazione della proposta del promotore, di competenza della Pubblica Amministrazione”. Quando SAT propose il Pisamover al Comune, il Sindaco valutò approfonditamente il Progetto e verificò il relativo PEF? Speriamo che i pisani non debbano subire un altro tsunami economico.

Il Presidente dei Piccoli Azionisti T.A. - Dott. Gianni Conzadori

Il Presidente Associazione degli Amici di Pisa- Dott. Franco Ferraro

Tutte le notizie di Pisa