'Artigianato&Aperitivo', domani la prima tappa in via Palazzuolo

Domani prima tappa di “Artigianato e Aperitivo” in via Palazzuolo. L’appuntamento dà il via alla seconda edizione del tour alla scoperta delle antiche botteghe artigiane e dei quartieri del centro storico di Firenze realizzato da Artex-Centro per l’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana, in collaborazione con Officina Creativa e Comune di Firenze, Cna Firenze, Confartigianato Imprese Firenze, Oltrarno Promuove 2.0 e Andare a Zonzo. Dalle ore 18, i partecipanti saranno accompagnati nel percorso di trekking urbano “I Rucellai. Storia di un colore orientale”, con visita al centro storico e alla zona della stazione, poi alla bottega artigiana Il Bussetto e conclusione con aperitivo a La Boite.

“Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di aumentare gli appuntamenti, confermando le visite nelle zone dell’0ltrarno di Sant’Ambrogio e di San Niccolòe allargandole a zone nuove, come appunto l’area della stazione – afferma Giovanni Lamioni, presidente di Artex - E’ un’occasione unica per conoscere meglio la città, da un nuovo punto di vista, quello degli artigiani”

“Il progetto parte da via Palazzuolo, per raccontare al meglio l’anima di una zona ricca di storia e di tradizione, da rilanciare e riscoprire – dichiara l’assessore comunale allo Sviluppo economico Cecilia Del Re - Il progetto nasce con lo scopo di sostenere e promuovere lo straordinario patrimonio rappresentato dai nostri artigiani e dalle nostre botteghe”.

Le escursioni sono pensate per chi esce da lavoro e, in compagnia di colleghi, amici, in famiglia o anche da soli, vuole rilassarsi facendo una passeggiata in città. Una guida esperta di ‘Andare a Zonzo’ accompagnerà i visitatori prima alla scoperta del quartiere, poi la visita in una bottega artigiana e infine un aperitivo. La prenotazione è obbligatoria, con un numero limitato di partecipanti per appuntamento su www.andareazonzo.com/urbano oppure sulla pagina Facebook @andareazonzo).