Giardino delle Invenzioni, tutte le scienze in mostra al concorso Fondazione Caript

Prosegue, dopo lo straordinario successo della giornata inaugurale, la fase finale della prima edizione di Sì … Geniale! il concorso bandito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per promuovere negli studenti l'amore per la scienza.

Ecco il programma della seconda giornata, giovedì 3 maggio:

Si inizia alle 10 con la proiezione nella Sala Leonardo da Vinci a Palazzo de’ Rossi in via de’ Rossi 26 a Pistoia, de “Il senso della bellezza”, il documentario di Valerio Jalongo, presentato da Michele Galardini in collaborazione con la cineteca di Bologna. È il ritratto delle attività scientifiche e artistiche come indagine, immaginazione e autentico esercizio di libertà. A seguire l’incontro con Simone Paoletti, responsabile della ricerca del CNR di Firenze.

Alle 15 al Teatro Bolognini la replica dello spettacolo “La matematica in cucina. Un cabaret matematico-culinario”.

Alla stessa ora, sempre nella sala Leonardo da Vinci di Palazzo de’ Rossi, “Giochi, permutazioni e grafi”, la conferenza sui giochi matematici del professor Giovanni Gaiffi, associato di algebra presso il dipartimento di matematica dell’Università di Pisa.

Alle 14.30 e poi alle 15.30 due gruppi si confronteranno, in sala Gutenberg, con “Numeri e calcoli con gli antichi egizi”, il laboratorio che insegna a scrivere, contare e calcolare come facevano gli abitanti dell’Egitto, un’iniziativa a cura del Giardino di Archimede di Firenze.

Negli stessi orari, ma in sala Margherita Hack, “Tecniche varie di moltiplicazione” il laboratorio curato dal Giardino di Archimede e dedicato all’apprendimento delle varie tecniche di calcolo usate dagli egizi, dai maestri indiani e da quelli di abaco.

Alle 17 in sala Leonardo da Vinci il via al laboratorio di paleopatologia “Lo scheletro raccontastorie” condotto da Marilina D’Andretta, archeologa della preistoria presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Firenze.

Alla stessa ora, in sala Gutenberg, il laboratorio di chimica “Fare chimica con la luce”, condotto da Valentina Domenici, docente di chimica fisica all’Università di Pisa.

Stesso orario per l’altro laboratorio di chimica dedicato a “Cristalli, polveri e soluzioni” condotto da Eleonora Aquilini, docente di chimica nella scuola superiore e vicepresidente della divisione di didattica della Società chimica italiana.

Dalle 10 alle 18 prosegue, aperta ad ingresso libero a tutta la cittadinanza, la mostra dei 70 prodotti d’ingegno realizzati da 103 classi di elementari, medie e superiori, con gli stessi giovani inventori a fare da guide e da esperti divulgatori dei loro originalissimi manufatti.

Fonte: Fondazione Caript

