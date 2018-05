Use Basket premiato dai siti specialistici: in classifica coach Cioni, Brunelli, Pochobradska e Narviciute

Per il secondo anno consecutivo Alessio Cioni è il coach dell'anno scelto dal sito Basketinside.com e, con lui, fra le top stagionali ci sono anche ben tre giocatrici: Greta Brunelli e Klara Pochobradska nel primo quintetto e Gabriele Narviciute nel secondo. Dopo la splendida cavalcata culminata con la storica promozione, così, per il tecnico biancorosso, le giocatrici e naturalmente la nostra società arriva questo riconoscimento che appare davvero meritatissimo. Nella speciale classifica Alessio precede i colleghi Alberto Matassini di Civitanova Marche (una delle due ad aver battuto l'Use Rosa) e Santino Coppa di Palermo.

Questa la motivazione dell'assegnazione del premio: "Un anno dopo, è ancora sul gradino più alto. Alessio Cioni vince e convince e dopo una grande annata lo scorso anno, fa addirittura meglio. Spazza via i pronostici sulla carta e con una stagione encomiabile da ben 28 vittorie e solo due sconfitte, interne, trascina in A1 le toscane mettendo così in cascina l’ennesima promozione dopo quelle in A3 e A2 arrivate sempre alla guida delle biancorosse".

Visto che anche Greta Brunelli, Klara Pochobradska e Gabriele Narviciute figurano nella speciale classifica, si può dire che per la Scotti si tratta di un poker di valore assoluto, una gioia da estendere naturalmente al suo staff ed a tutta quanta la rosa.

Fonte: Use Basket Empoli

