La Fiera di San Zanobi a Scandicci, ecco dove e quando

Si svolgerà domenica 6 maggio nel centro di Scandicci la Fiera di San Zanobi organizzata da ANVA Toscana in collaborazione con Confesercenti Scandicci.

La Fiera di San Zanobi giunge quest’anno alla sua sesta edizione, e si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti in onore del patrono di Scandicci.

L’iniziativa, che si svolgerà per l’intera giornata, coinvolge il centro di Scandicci: via Pascoli, Piazza Togliatti e via De Amicis.

Parteciperanno alla Fiera di San Zanobi numerosi operatori su area pubblica, di tutte le principali merceologie commerciali: abbigliamento, food, casalinghi, calzature, intimo etc..

Una grande occasione di shopping dunque, ma anche un bell’evento da vivere in città!

Fonte: Confesercenti - Ufficio Stampa

