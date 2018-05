Un 37enne di origini cinesi, ma residente nelle Marche, è stato fermato a Chianciano Terme dai carabinieri, che lo hanno arrestato. Sull'uomo, infatti, pendeva una pena di cinque anni di carcere per rapine, estorsioni e sequestri di persone, fatti risalenti al 2006. L'uomo è stato fermato mentre era in auto assieme al cognato 23enne nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 maggio e portato in carcere a Orvieto.

