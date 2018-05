Festival della Fragola, il borgo di Terricciola festeggia la campagna in fiore

Sulle verdi colline ancora da scoprire dell'Alta Valdera, il borgo medievale di Terricciola, incastonato nel cuore della Toscana, festeggia la fragola e la campagna in fiore: torna il Festival della Fragola, alla 36° edizione (5-6 e 12-13 maggio 2018). Anche quest'anno ricco di eventi e golosità enogastronomiche.

La kermesse, nata per celebrare la tradizionale coltura delle fragole, radicata nella zona, è diventata oggi un appuntamento atteso e conosciuto in tutta la Toscana: occasione unica per vivere la Città del Vino in tutte le sue sfumature.

Il Festival, introdotto dalla Notte Fragolosa 2.0 dello scorso 28 aprile che ha richiamato poco meno di 10.000 persone nel paese, vestirà Terricciola a festa nei prossimi due weekend arricchendola di appuntamenti per tutti i gusti: dalle degustazioni-sfida tra i vini terricciolesi e quelli provenienti da altre zone “vocate” toscane, il tutto accompagnato da taglieri con prodotti locali serviti sulla scenografica Terrazza della Misericordia affacciata sulle colline più incontaminate; ai concerti musicali gratuiti più attesi come la reunion dello storico gruppo underground Il Maniscalco Maldestro, l'esibizione spettacolare delle percussioni dei Moruga Drum, i sabati sera infuocati dai djset sotto le stelle con Tony Verace e Dj Citi; l'immancabile ristorante contadino che nel giardino comunale, anche in caso di pioggia, servirà le classiche specialità locali come la griglia toscana o la zuppa di cavolo e anche le specialità “fragolose” come il risotto e le scaloppine; e poi ancora l'area dedicata alla degustazione della fragola di terricciolese e il bar dove si potrà assaggiare il Terricciola Ice Tea, variante del celeberrimo cocktail nato in epoca proibizionista.

Il Festival della Fragola è l'evento che ogni anno scalda la primavera sulle colline pisane, celebrando con stile il suo frutto più goloso!

Di seguito il programma dettagliato dell'evento:

SABATO 5 MAGGIO

ore 18:00 Apertura stand

ore 21:30 Discoteca con Dj Citi

DOMENICA 6 MAGGIO

ore 10:00 Apertura stand

ore 16:00 Esibizione dei Moruga Drum

ore 21:30 Concerto de Il Maniscalco Maldestro

SABATO 12 MAGGIO

ore 18:00 Apertura stand

ore 21:30 Discoteca con Tony Verace

DOMENICA 13 MAGGIO

ore 10:00 Apertura stand

ore 16:00 Esibizione The Shining Winds Band

ore 17:00 Spettacolo La Bettola Toscana Show

ore 21:30 Concerto de I Fuochi di Paglia e de I Matti delle Giuncaie

SITO WEB: http://www.festivaldellafragola.it/

FB: https://www.facebook.com/festivaldellafragola/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/festivaldellafragola/

Fonte: Ufficio Stampa

