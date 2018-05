Ampliano gli orari e l'offerta educativa nelle scuole di Ponte Buggianese

L’amministrazione comunale di Ponte Buggianese ha promosso un progetto nell’ambito del sistema integrato dei servizi di educazione e promozione per i bambini e le bambine da 0 a 6 anni; tale progetto ha ottenuto un finanziamento di euro 19.373,83 dalla Regione Toscana nei fondi messi a disposizione nell’ambito del Piano di azione Nazionale pluriennale per la promozione.

Tale somma sarà destinata alla Scuola dell’infanzia paritaria Padre Filippo Cecchi, che è convenzionata con il Comune per l’attuazione del progetto stesso, che prevede:

- allungamento dell’orario del doposcuola , dalle ore 16,00 alle ore 17,00, per venire incontro alle esigenze di lavoro delle famiglie e senza costi aggiuntivi;

- ampliamento dell’orario del Nido d’infanzia,”Il Ranocchio” (che ospita bambini 12-36 mesi)che attualmente svolge orario dalle ore 8,00-13,00 , ampliamento dalle ore 13,00 alle ore 16,00;

- ampliamento dell’offerta educativa e didattica per la Scuola dell’Infanzia fino al 27 luglio 2018.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese

