Assistenza sanitaria in aree di conflitto, un'installazione a Scandicci dalla Croce Rossa

Sabato 5 maggio 2018 dalle 10 alle 18 nella sede provvisoria della Croce Rossa Italiana sezione di Scandicci in piazza Boccaccio, sarà presente un’installazione sul tema della sicurezza dell’assistenza sanitaria dei conflitti. La Cri sezione di Scandicci aderisce così all’iniziativa “Health care in ranger” del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, finalizzata ad affrontare la questione della violenza contro i pazienti, gli operatori sanitari, le strutture e i veicoli, e garantire l’accesso sicuro e l’erogazione dell’assistenza sanitaria nei conflitti armati e in altre emergenze. Il progetto prevede la creazione di installazioni nei luoghi pubblici delle varie città, così come avviene a Scandicci. Inoltre in occasione dell'8 maggio, giornata mondiale del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, anche quest'anno in stretta collaborazione tra il comitato territoriale di Cri e l’Amministrazione Comunale, una bandiera della Croce Rossa sarà esposta sul pennone assieme alle altre bandiere Istituzionali.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

