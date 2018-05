Crisi tv locali, nessun acquirente per Italia 7 all'asta

Nessun acquirente per Italia 7, emittente televisiva fiorentina andata all'asta quest'oggi. Non si sono presentati pretendenti, secondo quanto afferma il curatore fallimentare Gino Mazzi che ha dato notizia all'Associazione Stampa Toscana. Questo il comunicato dell'ente presieduto da Sandro Bennucci:

"Il curatore fallimentare dottor Gino Mazzi ha comunicato all'Associazione Stampa Toscana che l'emittente televisiva Italia 7 non è stata venduta all'asta in calendario per venerdì 4 maggio.

L'Associazione Stampa Toscana non nasconde la sua preoccupazione per il futuro dei giornalisti che lavorano a Italia 7. Il presidente Ast, Sandro Bennucci, d'intesa con il CdR di Italia 7 ha convocato per la prossima settimana un'assemblea per fare il punto della situazione".

