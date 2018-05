Gara 1 di semifinale playoff tra Virtus e Abc, sfida castellana alla capolista

I ragazzi di coach Paolo Betti, dopo essersi imposti in gara-3 su Valdisieve, adesso saranno chiamati a cercare l’impresa contro la big delle big, contro la capolista del campionato, contro quella Virtus che si è sbarazzata di Agliana in gara-2 del primo turno ed ha così potuto attendere la vincente della “bella” tra Abc e Valdisieve.

Domenica a Siena servirà la prestazione perfetta, sia per l’indiscusso valore degli avversari, sia per le precarie condizioni fisiche dei gialloblu. Ma questo è un dato di fatto e Paolo Betti e i suoi ragazzi ne sono consapevoli; quel che è certo è che la pressione sarà tutta sui padroni di casa quindi l’Abc non dovrà far altro che scendere in campo e giocare la sua pallacanestro. Cercando di farlo al meglio.

Poi si replicherà mercoledì ore 21.15 a Castelfiorentino, e l’eventuale gara-3 di nuovo a Siena domenica 13.

In palio una storica finale promozione contro la vincente dell’altra semifinale, quella tra Cmb Lucca e Pielle Livorno.

Per tutti i tifosi gialloblu che volessero seguire la squadra palla a due ore 18 presso il PalaCorsoni in via Banchi 5.

Arbitri Solfanelli di Livorno, Luchi di Prato.

Fonte: Abc Castelfiorentino

