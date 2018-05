Machiavelli e la politica: ne parlano Cacciari, Ciliberto e Rossi

La presentazione al Salone di Torino della ristampa a cura di Bompiani del volume “Niccolò Machiavelli. Tutte le opere, secondo l'edizione curata da Mario Martelli (1971)” sarà l'occasione per discutere dell'attuale fase politica e della politica, come principio vitale e strumento a disposizione dell'uomo per cercare di mettere ordine in un mondo disordinato in cui tutto è rovesciato.

Alla tavola rotonda dal titolo “Politica, ovvero l'arte dei pazzi” si confronteranno Massimo Cacciari, Enrico Rossi e Michele Ciliberto, moderati dall'editorialista e saggista Armando Torno.

La presentazione, promossa dalla Regione Toscana, si svolgerà domenica 13 maggio, alle ore 10.30, presso lo Spazio Incontri del Salone Internazionale del Libro.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Toscana