Ha tentato di rubare una catenina d'oro ad un'anziana facendo finta di abbracciarla, ma una volante della polizia ha assistito alla scena e l'ha fermata. È accaduto in via della Repubblica a Pistoia, la ladra è una 23enne cittadina romena. È stata denunciata per tentato furto e tentata rapina.

Sembra che poco prima la stessa giovane aveva tentato di rubare l'orologio a un'altra persona anziana cercando di strapparglielo con forza, senza però riuscirvi.

Tutte le notizie di Pistoia