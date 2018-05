Vuole rubare le monete dalla fontana del Porcellino, fermato e denunciato

Da un paio di giorni aveva adocchiato le monete lasciate dai turisti nella fontana del Porcellino cercando in vario modo di appropriarsene. Ma gli operatori del mercato a più riprese l’avevano redarguito, impedendogli di portare a termine il suo intento. E oggi, dopo che l’uomo si è ripresentato nella zona con fare minaccioso arrivando ad aggredire uno degli operatori, è stata allertata la Polizia Municipale. Nel pomeriggio gli agenti del Reparto Anti degrado hanno individuato e bloccato la persona. L’uomo è stato denunciato per percosse, minacce e violenza. La vicenda inizia due giorni fa, quando alcuni commercianti della Loggia del Porcellino notano una persona che si aggira tra i banchi del mercato, tentando in vario modo di appropriarsi delle monete nella fontana. E quando operatori sono intervenuti spiegando che non poteva manomettere la statua, l’uomo ha reagito in malo modo con minacce e insulti. Non contento si è ripresentato anche ieri, senza riuscire nel suo intento, e oggi sempre bloccato dall’intervento degli operatori. Ma oggi il ladro di monete è andato oltre passando dalle minacce alle vie di fatto e aggredendo uno dei commercianti. A questo punto è stata allertata la Polizia Municipale: gli agenti in abiti civili, che avevano ricevuto dagli operatori la descrizione del ladro di monete, si sono portati all’interno del mercato mescolandosi tra i presenti. Poi, intorno alle 14.45, hanno notato un uomo che si stava avvicinando e che corrispondeva alla descrizione fornita, abiti compresi. Identificazione confermata dagli operatori. Gli agenti l’hanno quindi fermato chiedendo i documenti e, dato che non li aveva a seguito, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del reparto per l’identificazione. Si tratta di un 33enne nigeriano risultato non in regola con le leggi sull’immigrazione. Per l’uomo, noto alle forze dell’ordine e che è stato trovato in possesso di un coltello, di un punteruolo e di un martello, sono scattate anche le denunce per percosse, minacce e violenza.

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze