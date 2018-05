C'è grande fermento per la finalissima che, martedì 8 maggio alle ore 21,45, nel suggestivo teatro del "Carlo Castellani" di Empoli, assegnerà il titolo di campione provinciale Uisp per la stagione amatoriale 2017-2018. Di fronte Ferruzza e Casa Culturale San Miniato, due grandi protagoniste del campionato giunto all'attesissimo epilogo.

Per i bianconeri fucecchiesi di mister Mauro Parentini, capaci di eliminare in semifinale i campioni in carica del Real Isola nel remake dell'atto conclusivo di un anno fa, si tratta della terza finale negli ultimi quattro anni, segno di grande forza e continuità di risultati per una squadra che, ai nastri di partenza, si presentava come una delle favorite assolute. Per la Ferruzza, la ghiotta opportunità di replicare il successo del 2015, quando Angerame e compagni piegarono ai calci di rigore il Lazzeretto City. Prima finale invece per la Casa Culturale di mister Nicola Matteoli, giunta all'appuntamento del "Castellani" dopo aver eliminato il blasonato Gavena di Alano Galligani, già recente campione in Coppa Toscana.

Ferruzza e Casa Culturale San Miniato

A mettere ulteriore sale nella coda di un match che si preannuncia assai avvincente e ricco di qualità tecnica, il precedente di un anno fa a Montelupo, quando la truppa di Parentini s'impose, nella finale tutta "empolese" di Coppa Toscana, proprio sui samminiatesi di Matteoli. Per la Casa Culturale, si tratta di un'occasione storica, posta a coronamento di una crescita continua manifestata nell'arco delle ultime stagioni. Tanti i protagonisti annunciati sul prestigioso manto erboso del "Castellani": da Angerame, Benvenuti e Campigli, per la Ferruzza, fino a Denti, Bozzi e Xhixha, per la Casa Culturale, senza dimenticare le grandi capacità tattiche dei due strateghi in panchina: Parentini e Matteoli. Il fischio d'inizio più atteso per tutti gli appassionati di calcio amatoriale è previsto per le ore 21,45 ma, prima dell'inizio del match, ci saranno due gustose anteprime. A partire dalle ore 20,15 verrà disputato un mini torneo che vedrà grandi protagonisti i bambini delle prime leve nate nel 2010-2011, appartenenti alle scuole calcio che hanno fatto attività con il Comitato UISP Empoli Valdelsa nel corso della stagione, appartenenti alle scuole calcio di Ponte a Elsa, Santa Maria, San Miniato, Avane, Ponzano e Giovani Fucecchio.

La rassegna giovanile sarà associata a un'importante iniziativa di raccolta fondi organizzata in collaborazione con Unicoop Firenze e con il Comune di Empoli. L'obbiettivo della campagna si chiama "Abbraccia Empoli" ed è finalizzata a sostenere il restauro della fontana di Piazza Farinata degli Uberti, simbolo della città di Empoli. Si tratta di un'iniziativa che intende sensibilizzare l'intera cittadinanza sul tema del recupero del nostro patrimonio artistico e culturale, per riappropriarci della bellezza che caratterizza il nostro territorio. Alle 20,45 spazio invece alla grande novità del "Calcio Camminato-Walking Football", una rassegna promozionale fortemente voluta dalla Uisp che si rivolge ai meno giovani. Coloro che non hanno perso la voglia di divertirsi giocando a calcio, privilegiando la salute e i sani stili di vita.

Fonte: Ufficio Stampa UISP Empolese – Valdelsa

Tutte le notizie di Empoli