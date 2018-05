Ostenta sicurezza il candidato per il Pd a sindaco di Siena, Bruno Valentini, nel corso della conferenza stampa di presentazione della lista dei democratici per le prossime elezioni amministrative. "Non ho dubbi che al primo turno arriverò primo". "Per il ballottaggio non ci saranno trattative sottobanco" ha aggiunto Valentini che, rivendicando il lavoro fatto durante il primo mandato post commissariamento del Comune, ha poi sottolineato: "Siamo oltre l'ostacolo, possiamo andare in discesa".

In una abitazione privata, a pochi passi da Piazza del Campo è stata presentata la lista dei candidati: 16 uomini e 16 donne.

"E' il segnale di un Pd che vuole tornare nelle case dei cittadini, ascoltarli e mettersi a disposizione" ha evidenziato Simone Vigni, segretario dell'unione comunale del Pd e capolista per le prossime elezioni amministrative.

Per quanto riguarda i big chiamati in campo a sostegno dell'attuale primo cittadino, il candidato Pd dichiara che inviterà Zingaretti. Valentini, a margine della presentazione della lista dei candidati democratici per le prossime elezioni amministrative, ha poi aggiunto che l'attuale presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti "è simbolo di esperienza e serietà".

