Annunciati controlli a tappeto sulle soste non autorizzate a Firenze

Prosegue l’attenzione della Polizia Municipale sulla sicurezza stradale e la corretta osservanza delle norme del codice della strada a tutela degli utenti più deboli, in particolar modo i disabili che ad esempio hanno molta difficoltà ad attraversare la strada. Dopo i controlli dedicati ai ciclomotori e all’uso del cellulare alla guida, dal 7 al 12 Maggio gli agenti dell’Autoreparto effettueranno degli accertamenti a tappeto sulla regolarità dei veicoli in materia di sosta. In particolare, le verifiche saranno volte a salvaguardare le categorie più deboli, quali invalidi e pedoni, tramite i controlli delle soste riguardanti diverse tipologie. Fra queste gli spazi invalidi, per le quali è prevista una sanzione di 85 euro, oltre alla rimozione e alla decurtazione dei punti sulla patente; le soste sui marciapiedi, punite con un verbale da 85 euro e la rimozione; le soste sugli attraversamenti pedonali, anch’esse sanzionate con 85 euro di verbale e la rimozione; le soste in prossimità delle fermate degli autobus sanzionate con un verbale da 85 euro, la rimozione e la decurtazione di due punti dalla patente. Saranno oggetto di particolari controlli anche i veicoli in sosta irregolare sulla carreggiata che creano intralcio alla circolazione (verbale di 41 euro con rimozione) o in località vietata segnalata con pannello di divieto di sosta con rimozione 0-24 (verbale di 41 euro), in seconda fila (41 euro e rimozione) o sulle corsie per i mezzi pubblici (85 euro, rimozione e due punti di decurtazione sulla patente)

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze