Antenna 5, Poggianti (Centrodestra): "Non può chiudere. Cosa fa il Comune?"

Il Centrodestra per Empoli ha presentato un'interrogazione orale per conoscere le sorti dell'emittente Antenna 5 e per conoscere l'impegno del Comune di Empoli sulla vicenda.

Il testo:

INTERROGAZIONE ORALE SU FUTURO EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE "ANTENNA 5".

Il sottoscritto Dott. Andrea Poggianti, Capogruppo e Consigliere Comunale del gruppo consiliare “Il Centrodestra per Empoli”

Premesso che:

Antenna 5 non deve chiudere e deve riprendere le trasmissioni.

Qualora la chiusura della storica emittente empolese dovesse essere confermata, si andrebbe a perdere un importante punto di riferimento dell'informazione, sia a livello locale che regionale.Un'informazione precisa e dettagliata, fatta con grande professionalità.

Quando una testata locale chiude è sempre una sconfitta per la libertà di informazione di cui non va sottovalutata l'assoluta importanza.

Occorre, infatti preservare la professionalità di chi opera all’interno della struttura e garantire, anche in questo caso, in toto, la massima pluralità dell’informazione.

C'è la necessità che le forze imprenditoriali locali e le Istituzioni locali, regionali e nazionali intervengano tempestivamente per supportare e dare un futuro certo a chi collabora con Antenna 5.

Dalla stampa sembrerebbe essere confermato un tavolo regionale per verificare la possibilità di un aiuto statale o di una cordata di imprenditori per salvare l'emittente del Terrafino della famiglia Falai;

I tempi per la dismissione del segnale al Ministero dello Sviluppo Economico sono ormai prossimi, come l'esigibilità dei debiti che pendono come una spada di Damocle su Antenna 5;

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Quali sono gli sforzi compiuti fino ad oggi dall'Amministrazione Barnini per salvare Antenna 5 e cosa pensa di fare l'Istituzione empolese per difendere un presidio di informazione territoriale come l'emittente di Via Primo Maggio; Quali sono le prospettive ed i risultati del tavolo regionale per coinvolgere imprenditori e finanziamenti pubblici sul futuro di Antenna 5. Quali gli sviluppi anche nazionali sulla vicenda; Se il Comune di Empoli intende farsi promotore di una qualsiasi forma di salvataggio o di aiuto, anche mediante le sue aziende partecipate e holding, dell'emittente televisiva locale Antenna 5.

Fonte: Andrea Poggianti - Capogruppo e Consigliere Comunale di Empoli - "Il Centrodestra per Empoli"

