Articolo Uno è nato lo scorso anno per rappresentare una idea di Sinistra alternativa di Governo sia sul piano Nazionale che in quello Locale.

Su questa linea per le prossime elezioni comunali di Santa Maria a Monte appoggiamo la Candidatura di Sergio Coppola, Sergio oltre ad essere presidente del Arci Comprensoriale ha sempre “combattuto” in prima Linea in tutte le battaglie sociali che hanno attanagliato il nostro territorio negli ultimi anni, mantenendo sempre fede a quegli ideali che molti nell’ultimo periodo sembrano aver smarrito.

Noi di Articolo Uno riteniamo che la candidatura di Sergio possa riunire tutti quei mondi che nell’ultimo periodo sembrano essersi sciolti, per questo la riteniamo di vitale importanza per poter riportare una nuova visione politica di Sinistra nelle scelte amministrative di Santa Maria a Monte.

Fonte: Jonathan Rimicci Coordinatore Articolo Uno Valdarno Inferiore

