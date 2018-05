Bilancio, Giglioli (Insieme per cambiare): "Restano perplessità"

Vorrei pubblicamente ringraziare il Partito Democratico ed in particolare il Sindaco Falorni per gli apprezzamenti che ha rivolto alle opposizioni nell’ultimo Consiglio Comunale, comportamento di estrema correttezza che del resto non è mai mancato in nessuna occasione.

È necessario ricordare però che il voto relativo al Bilancio è stato di astensione, come ufficialmente comunicato dal Consigliere Zini, e non di sottoscrizione a un elenco di interventi necessari e prioritari che tutta la collettività aspetta da anni e che non è certo obiettivo delle opposizioni ostacolare, ora che sembra possano essere realizzati.

Le nostre perplessità rimangono in merito alla sostenibilità e alla manutenzione che molti progetti in essere potrebbero avere. Ci riserviamo quindi di valutare sia le opere concluse, le tempistiche e anche le modalità di realizzazione senza pregiudizio alcuno e neanche per il famoso “partito preso” che mai ci è appartenuto.

Credo che il Consiglio Comunale sia il principale luogo di confronto di tutte le forze politiche e rimane tale anche quando le posizioni non coincidono senza che questo possa ostacolare l’interesse del paese ma diversamente arricchirlo.

Pertanto il corretto svolgimento della vita democratica non sempre può corrispondere con le scelte dell’amministrazione senza per questo mancare di rispetto alla vita istituzionale, ognuno nel ruolo che i cittadini gli hanno conferito.

Ad un anno dalle amministrative non credo che l’astensione delle opposizioni al voto di Bilancio, abbia tutta quella rilevanza che gli è stata pubblicamente conferita, saranno infatti i cittadini a decidere nuovamente se le scelte che ha operato questa amministrazione sono state convincenti e credibili e se riterranno di riporre nuova fiducia in tanti progetti, anche essenziali, poichè ad oggi stiamo parlando di realizzazioni solo su carta e che vedranno la luce solo dopo un nuovo mandato.

Insieme per Cambiare

Il Presidente

Susi Giglioli

