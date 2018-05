Bus in fiamme sulla Fi-Pi-Li. Superstrada chiusa

I vigili del fuoco della sede centrale di Pisa stanno intervenendo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in prossimità dell’uscita dell'aeroporto pisano per l’incendio di un bus di linea cittadino.

Per permettere le operazioni di soccorso la superstrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia sul posto personale della polizia di Stato polizia stradale e carabinieri. Non ci sono danni a persone al momento.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

