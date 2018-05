Controlli in piazza Puccini: ritirata una patente e multe per 1300 euro

Un totale di 1381euro di sanzioni, un’auto posta sotto sequestro, una patente ritirata e 10 punti decurtati. Questo il risultato del posto di controllo ai fini della sicurezza stradale effettuato ieri sera dal personale dell’ autoreparto della Polizia Municipale in Piazza Puccini dalle 22 alle 02,30. Gli agenti si sono posizionati in Piazza Puccini e hanno controllato i veicoli in transito provenienti sia dal lato Cascine sia dal lato via Baracca. Sono stati fermati 45 veicoli e tutti i conducenti sono stati sottoposti alla prova preliminare alcolemica.

Tre conducenti sono risultati positivi alla prova preliminare alcolemica e pertanto sono stati sottoposti alla prova ufficiale con l’etilometro. 2 dei 3 sono comunque risultati sotto il minimo consentito per legge (inferiori a 0,5 g/l) e quindi, non trattandosi di neopatentati ( che hanno l’obbligo di mantenere lo zero) non hanno avuto alcuna sanzione. Per il terzo invece, visto che la prova ufficiale ha riscontrato un valore compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 g/l, ha avuto una sanzione amministrativa di 532 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida ed il ritiro della stessa.

L’uomo, uno straniero residente da molti anni a Firenze, non essendo in grado di guidare, ha dovuto lasciare l’auto parcheggiata in piazza Puccini. Dai controlli poi è stato trovato non in regola è stato un fiorentino alla guida di un furgoncino di sua proprietà che è risultato avere l’assicurazione scaduta da oltre un mese. L’uomo ha dichiarato di non essersi ricordato della scadenza della polizza e quindi era convinto di essere in regola. E’ stato sanzionato con un verbale da 849 euro ed il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Multati anche quattro minimarket

Continuano i controlli della Polizia Municipale sul rispetto del Regolamento Unesco. Ieri sera sono stati eseguiti controlli da parte della polizia municipale in zona Sant’Agostino, che ha elevato sanzioni per un totale di quasi 4mila euro in quattro minimarket della zona. Fra le violazioni riscontrate la mancanza dei cartellini indicanti gli ingredienti, l’esposizione di avvisi pubblicitari non autorizzati, la pubblicità ad alcolici, l’omessa segnaletica sul divieto di fumo e la violazione di non aver fatto consumare all’interno del locale.

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

