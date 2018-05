Controllore aggredito con calci e pugni, indagano i carabinieri

Controllore aggredito con calci e pugni. E’ accaduto intorno alle 16.30 di oggi, sabato 5 maggio, alla fermata della tramvia di Piazza della Resistenza a Scandicci. L’uomo, un fiorentino di 45 anni, nel corso di un controllo a due persone prive di biglietto, è stato aggredito con calci e pugni da tre giovani, probabilmente minori, che si erano intromessi durante le fasi dell’accertamento. I malviventi, dopo l’aggressione, si sono dati alla fuga per le vie del centro cittadino. Il controllore è stato trasferito presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Firenze per lievi lesioni. Intanto i militari sono al lavoro per identificare gli autori dell’aggressione.

