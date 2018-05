Firenze dei bambini si prepara ad un coro da “Guinness”

Grande successo per la prima giornata “pubblica” di Firenze dei Bambini: dopo gli appuntamenti di venerdì 4, dedicati alle scuole e ai progetti di Chiavi della Città, migliaia di famiglie con bambini hanno invaso Firenze alla scoperta delle “intelligenze”. Circa 100 appuntamenti dislocati in otto sedi principali (Palazzo Vecchio, Biblioteca delle Oblate, Murate, Istituto degli Innocenti, Orto Botanico, Museo Novecento, Piazza Gui e Teatro del Maggio, Parco delle Cascini e IGM), senza scordare i tanti eventi off organizzati da teatri, musei e associazioni e la Casa di Uga, uno spazio dedicato al cibo allestito presso il Dormitorio di Santa Maria Novella.

Tutto esaurito nel Salone dei Cinquecento per il racconto-spettacolo di Lorenzo Baglioni - che ha saputo combinare musica e didattica con le sue canzoni – e dalle parole di Massimo Temporelli, divulgatore scientifico. Un evento condotto da Omar Schillaci e organizzato da MUS.E, che partendo dall’interrogativo “cos’è l’intelligenza?” hanno proposto uno spettacolo ironico, partecipato e all’insegna della scoperta delle intelligenze multiple, tema portante di questa edizione del festival.

La chiusura di Firenze dei Bambini

Nella giornata di domani altre decine di iniziative saranno proposte nelle otto cittadelle,

La chiusura dell’evento attende tutti domenica 6 maggio alle h17 nel Salone dei Cinquecento dando vita al “coro più grande del mondo”. L’appuntamento, curato da Venti Lucenti e realizzato - come gli altri grandi eventi nel Salone dei Cinquecento - grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, sarà dedicato all’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti: iniziativa aperta a bambini di ogni età e alle loro famiglie, chiamati a unire le voci in un unico grande coro!

Gli occhialetti per la Fondazione Tommasino Bacciotti

Se i “mostrilli” della grafica dell’iniziativa quest’anno si sono rivestiti di gadget ingegnosi, durante le giornate del festival sarà possibile imitarli: un piccolo oggetto da indossare, per vedere il mondo da un nuovo punto di vista. Il gadget potrà essere ritirato effettuando una donazione a offerta libera alla Fondazione Tommasino Bacciotti, impegnata da anni nel finanziamento di case di accoglienza per le famiglie dei ragazzi e dei bambini in cura presso l’Ospedale Pediatrico Meyer. Ad oggi le case sono 20, in grado di ospitare fino a 90 persone al giorno. Per info sull'attività della Fondazione, consultare il sito www.tommasino.org

Firenze dei Bambini, informazioni logistiche

L’evento Firenze dei Bambini è dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 12 anni; quest’anno si arricchisce l’offerta per i piccolissimi 0-3 anni e per le loro famiglie e nasce lo Speciale Ragazzi…per chi proprio bambino non è più (9-12 anni).

Tutte le attività sono gratuite. Il programma completo è disponibile sul sito firenzebambini.it

A tutti i bambini partecipanti saranno consegnati braccialetti di riconoscimento che, esibiti presso le biglietterie di Palazzo Vecchio, Museo Bardini, Museo Novecento, Santa Maria Novella (eccetto basilica) daranno diritto all’accesso gratuito. In tutti i luoghi ci saranno volenterosi studenti dell’Istituto per il Turismo Marco Polo, vestiti da Luisaviaroma e pronti a informare e orientare il pubblico.

Firenze dei Bambini è promosso dal Comune di Firenze e organizzato dall’Associazione MUS.E

www.firenzebambini.it

info@firenzebambini.it

