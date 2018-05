Guidava auto nell'incidente dove morì l'amico, dopo 30 anni si conclude il processo per omicidio

È durato 30 anni il processo ai danni di un 53enne di Campi Bisenzio accusato di omicidio colposo per un incidente stradale avvenuto a Lido di Camaiore l'8 agosto 1986 e costato la vita a un 22enne. Ieri è arrivato il non luogo a procedere. L'uomo era alla guida dell'auto durante l'incidente e rimase gravemente ferito tanto da risultare incapace, in modo irreversibile, di sostenere il processo: il 53enne ha subito una tetraplegia spastica con afasia e da quanto si apprende non sarebbe nemmeno a conoscenz della morte dell'amico.

Ieri quando il tribunale ha dichiarato la sospensione del processo per "incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare coscientemente al giudizio".

