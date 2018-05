Lettera aperta, a sostegno dell'ampliamento dell'aeroporto di Firenze, il Comitato ribatte.

Prendiamo atto della sinergia mediatica di Nardella con i 40 Sindaci che non avendo l’opera ricadente sul proprio territorio, non hanno nessun problema a sottoscrivere il loro parere favorevole.

Ci domandiamo solo cosa succederebbe se a Greve in Chianti volessero fare un inceneritore, se la stessa locale amministrazione fosse favorevole, oppure se tutti i Sindaci della Tirrenica sarebbero pronti a sottoscrivere il parere favorevole all’opera, infatti sono le amministrazioni che “soffrono della Sindrome NIMBY” e non i cittadini organizzati, semplice dare un parere favorevole a richiesta …quando non si è coinvolti e non si hanno responsabilità civili e penali.

Cosa farebbero domani i Sindaci della Tirrenica a fronte di cotante firme favorevoli all’infrastruttura, accetterebbero passivamente il volere dei più, oppure farebbero i ricorsi al TAR come hanno fatto i Sindaci della Piana a tutela dei cittadini e del territorio ?

Ciò detto le cose sono molto semplici e basilari, Il TAP voluto da Renzi e sotto sequestro e bloccato dalle UE.

Lo Sblocca Italia voluto da Renzi con Inceneritori ed Aeroporti è stato bloccato dal TAR del Lazio e dalla UE (Finanziamenti Aeroportuali, vedi lettere del Commissario Bulc)

Il Dlgs 104/2017 voluto da Renzi in recepimento della direttiva UE 52/2014 è incostituzionale oltre che NON rispettare le Regole UE con richiesta di procedura di infrazione ed obbligo di ritiro.

La Regione come farà a dare al Ministero la conformità urbanistica essendo la Delibera 61/2014 voluta da Rossi cancellata dal TAR che solo in caso di decisione favorevole del Consiglio di Stato, potrebbe riacquistare la sua efficacia ?

La Procura indaga sulla vecchia pista e sulle omissioni delle prescrizioni “precettive”, l’Osservatorio ambientale che è illegittimo a nostro avviso per palese conflitto di interessi e soggetti che non hanno i requisiti tecnici per parteciparvi, …… quindi meglio per loro “brindare e prendere una sbornia finchè sono in tempo”, ….. l’amaro calice arriverà presto.!!

Fonte: Coordinamento Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia

Tutte le notizie di Prato