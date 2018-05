l Porcari vince i play-off contro lo Sporting Viareggio 3-2 e sale in seconda categoria

Il Porcari vince i play-off contro lo Sporting Viareggio 3-2 e sale in seconda categoria.

Oggi, sabato 5 maggio, alle 16 sul campo di Borgo a Mozzani il Porcari ha conquistato l’ambito traguardo con reti di: Andrea Monaci al ’15, e raddoppio al ’25 con Gianni Micheli. Al termine del primo tempo le squadre sono andate negli spogliatoi sul risultato di 2-1 per il Porcari. Alla ripresa il gol decisivo al ’20 con Andrea Miserino che ha chiuso la gara a favore dei bianco neri.

La gara è terminata sul 3-2 ed è iniziata la festa. Si tratta di un traguardo importante per una società nuova che aveva già sfiorato la seconda categoria arrivando già lo scorso anno ai play-off, ma in quella occasione il Porcari fu fermato in semifinale perdendo la partita contro il Forte dei Marmi. Grazie a questa vittoria il Porcari approda alla seconda categoria.

Tutte le notizie di Porcari