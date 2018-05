Possibile a Congresso, il comitato empolese presenta le mozioni

In questo periodo di caos post-elettorale e di sincera incertezza per il futuro, Possibile ha continuato a stare accanto a tutti coloro che portano avanti le proprie battaglie in nome dell'uguaglianza e delle pari opportunità

È in corso la campagna #GiustaPaga (www.giustapaga.it) che sostiene i diritti dei lavoratori senza diritti, come la gigantesca questione sollevata di recente dal caso "Foodora" a Bologna.

È in corso la battaglia #BastaAmianto, perché non esiste che tutt'oggi circa 75.000 ettari di terreno risultino contaminati e sul territorio italiano si contino circa 40.000.000 di tonnellate di manufatti di amianto ancora da smaltire. Un killer silenzioso che non possiamo continuare ad ignorare.

In mezzo a queste e a moltissime altre iniziative, in seguito alle dimissioni del Segretario Giuseppe Civati, si sta celebrando il secondo Congresso di Possibile. Proprio in questi giorni nei nostri comitati in tutta Italia si stanno confrontando le due mozioni presentate <https://www.possibile.com/ possibile-a-congresso-sono- due-le-mozioni-e-le- candidature-alla-segreteria- in-gara/> da Beatrice Brignone e David Tozzo. Stanno discutendone i nostri iscritti, vecchi e nuovi. Già, nuovi, perché Possibile è un partito che da sempre vogliamo apertissimo e che da sempre dà ai suoi iscritti il potere della scelta.

Chi aderisce a Possibile, infatti, entra automaticamente a far parte degli Stati Generali, l’unico organismo di indirizzo politico che abbiamo deciso di darci. Dal 7 all’11 maggio si apriranno le votazioni per il congresso di Possibile, e tutti gli iscritti, quelli che sono con noi dall’inizio e quelli che si sono appena uniti a noi, potranno dire la loro, alla pari. Le ragioni dell’uguaglianza possono tornare a crescere nel nostro paese.

A Empoli, il Comitato Ventotene discuterà e presenterà le due mozioni agli iscritti presso la Casa del Popolo di Pozzale, lunedì 7 maggio alle ore 21.30.

Il Comitato Possibile "Ventotene" di Empoli

