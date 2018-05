“Prendiamo atto che il Partito Democratico, dopo aver fatto i propri comodi con le istituzioni, aspettando due mesi prima di presentare le dimissioni della Senatrice Biti dalla presidenza del Consiglio Comunale, in attesa di ricomporre le proprie fratture interne, ha scelto il nome del proprio candidato a guidare la massima assemblea elettiva cittadina.

“Prendiamo anche atto che nel percorso di scelta del nome del consigliere Andrea Ceccarelli, il Partito Democratico ha pensato bene di coinvolgere perfino il segretario cittadino del partito, ma nessun rappresentante dei gruppi di opposizione presenti a Palazzo Vecchio, dimostrando ancora una volta la propensione all’arroganza istituzionale che ha caratterizzato tutto l’attuale mandato.

Per questo, abbiamo deciso, come gruppi di opposizione, di presentarci in aula lunedì prossimo formalizzando la candidatura di Mario Tenerani quale figura alternativa a quella scelta dal Partito Democratico, rivolgendo alle donne ed agli uomini liberi che, crediamo, siedano ancora tra i banchi del Partito Democratico, un sincero appello a non svilire il ruolo del Consiglio Comunale di Firenze, restituedogli il dovuto rispetto e la dovuta autonomia istituzionale e non accettando di relegarlo a misera dependance della giunta e del Partito Democratico”.

Questo è quanto fa sapere in una nota il Portavoce delle Opposizioni a Palazzo Vecchio, Francesco Torselli.

Fonte: Ufficio stampa

