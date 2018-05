Pubblicato il bando per l’erogazione del contributo 'pacchetto scuola'

Anche per l’anno scolastico 2018-2019 il Comune di Pistoia ha emesso un bando per l’erogazione del contributo economico denominato “pacchetto scuola”, destinato agli studenti residenti nel comune di Pistoia di età non superiore a 20 anni (intesi come 20 anni e 364 giorni).

Gli studenti devono essere iscritti alla scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o di enti locali e i contributi erogati saranno destinati per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici).

Possono presentare domanda coloro che sono in possesso del valore ISEE di cui al DPCM 159/2013 (ISEE 2018) non superiore a € 15.748,78.

Il bando e i moduli per la presentazione della domanda sono reperibili presso il Servizio Educazione e Istruzione, presso le istituzioni Scolastiche e sul sito del Comune di Pistoia – www.comune.pistoia.it.

Le domande dovranno essere corredate dalla copia del documento di identità del richiedente e presentate da lunedì 7 maggio a venerdì 8 giugno (entro le 12.30) con le seguenti modalità:

- direttamente al servizio educazione e istruzione – via dei Pappagalli n. 29 – Pistoia

- a mezzo posta all’indirizzo Comune di Pistoia – Servizio Educazione e Istruzione – Piazza Duomo n. 1 – 51100 Pistoia, ( farà fede la data di arrivo )

-tramite invio con posta elettronica certificata all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

