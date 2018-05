Rubato jeans e magliette alla Benetton: arrestato

Aveva rubato numerosi jeans e magliette alla Benetton di Pisa. L'uomo si aggirava in Corso Italia quando è stato notato da una volante della polizia: l'uomo, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga, ma è stato bloccato a seguito di una colluttazione.

All’interno dello zaino che il tunisino trentenne portava con sé vi erano numerosi jeans e magliette riportanti ancora l’etichetta Benetton. Non essendo in grado di fornire alcuno scontrino fiscale, lo straniero è stato portato in Questura e, nel frattempo, una volante ha raggiunto il negozio Benetton dove i commessi hanno denunciato la merce rubata.

Al termine delle attività, lo straniero è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. La merce è stata restituita al negozio depredato.

