Si droga nei pressi della chiesa, un residente chiama la polizia

Stava assumendo nel pomeriggio del 4 maggio una dose di eroina in via della Spina a Pisa, nelle vicinanze della chiesa. Un residente ha dato l'allarme e sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato l'uomo ancora con la siringa in mano.

La successiva identificazione ha permesso di scoprire che si trattava di un tossicodipendente già conosciuto dalle forze dell'ordine e su cui pendeva un provvedimento di carcerazione per un cumulo di pene complessivo di due anni e un mese, ma che al momento è stato sospeso.