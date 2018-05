Sinistra Italiana riparte con una nuova sede in via Pannocchia

Sinistra Italiana di Livorno, sabato 12 maggio 2018, inaugura la nuova sede in via Alessandro Pannocchia n. 67/69 a Livorno a partire dalle h.17.30. Si tratta dell'unico posto nella città dove la Sinistra può e deve ricominciare a mettere radici.

Il percorso sarà lungo e difficile, ma presenza attiva e progetti forti, aiuteranno con umiltà a ritrovare quel contatto perduto che ha impedito di comprendere più velocemente quando la società sia cambiata e con essa i bisogni delle persone.

In questa città così come nel resto del Paese c’è bisogno di Sinistra, non una qualsiasi che si improvvisa, ma una Sinistra che organizzi accoglienza, solidarietà e impegno costante per essere vicina alle persone, senza pretese, ma con lo scopo nobile di tornare ai fondamentali, come l'alfabeto dimenticato prima da chi fa politica che da chi vive sulla pelle i riflessi di scelte che non ci appartengono e stanno distruggendo coesione sociale e futuro Livorno è lo specchio di tutto ciò che sta accadendo in questo Paese e l’unico modo è quello di esserci, prima per ascoltare e poi per agire . Mai da soli, ma insieme, noi ripartiremo da qui.

Fonte: Simona Ghinassi – Coordinatrice Sinistra Italiana Federazione di Livorno Andrea Cionini – Coordinatore Sinistra Italiana Circolo Territoriale Livorno Collesalvetti Danilo Ferrante – Coordinatore Circolo Tematico Sinistra Italiana ‘P.P. Pasolini’

