Banca al Monoblocco, il Comune: "Sconcertati dall'appello del PD"

"Rimaniamo sconcertati dall’appello che il Partito Democratico rivolge all’Amministrazione Comunale di Carrara invitandola a difendere lo sportello bancario situato all’interno del Monoblocco.



Sottinteso che l’eventuale decisione di chiudere lo sportello all’interno del Monoblocco è esclusivamente della Cassa di Risparmio, così come è di competenza dell’Istituto bancario la sua gestione, ci vengono spontanee delle riflessioni.



Dov’era il Partito Democratico quando si trattava di difendere i cittadini dai tagli imposti dalle varie riforme sanitarie nazionali e regionali?



Dov’era il Partito Democratico quando la Regione Toscana ha inaugurato il Nuovo Ospedale delle Apuane senza aver prima terminato le Case della Salute?



All’interno degli ospedali non devono essere gli sportelli bancari o i servizi commerciali a funzionare e a essere tutelati dalla politica, ma i servizi sanitari.

E a quanto pare, questo concetto, il Partito Democratico non l’ha ancora capito".



Comune di Carrara

