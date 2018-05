'È buscia o verità?' fa tappa a Livorno e Pisa

Cavalcando un’onda di meritato successo e piacevoli conferme, il nuovo tour teatrale de “I Servitori dell’Arte”, dopo una piccola parentesi laziale, fa tappa nelle città di Livorno, presso il CineTeatro “4 Mori”, e Pisa, presso il Palazzo dei Congressi. “I Servitori dell’Arte” si apprestano a chiudere con queste due date toscane, Livorno l’8 maggio e Pisa il 10 maggio, la prima parte della loro nuova avventura teatrale, per ritornare poi a calcare il palcoscenico, con un ricco calendario via via sempre più in definizione, il prossimo autunno. La compagnia porterà in scena un'inedita versione di "E' buscia o verità?" di Eduardo Scarpetta, un grande classico della tradizione teatrale italiana.

DETTAGLI EVENTO LIVORNO: QUANDO: Martedì 8 Maggio 2018, ore 16.00 e ore 21:00 DOVE: CineTeatro “4 Mori”, Via Pietro Tacca 16, 57123 Livorno (LI)

DETTAGLI EVENTO PISA: QUANDO: Giovedì 10 Maggio 2018, ore 16.00 e ore 21:00 DOVE: Palazzo dei Congressi, Via Giacomo Matteotti 1, 56124 Pisa (PI)

Fonte: Ufficio Stampa

