Incidente al Rally della Valdinievole: auto in un torrente, interviene Pegaso

Il pilota Fabrizio Monali e il navigatore Simone Cavicchi sono rimasti feriti nel Rally della Valdinievole che si è corso nella mattinata di oggi, domenica 6 maggio. I due, a bordo di una Renault Clio e in gara col numero 50, sono finiti in un torrente dopo aver sfondato una protezione laterale e aver fatto un volo di alcune decine di metri. Il fatto è avvenuto a Lanciole, poco distante da Piteglio.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato i due in codice giallo a Pistoia. Per uno dei due feriti è stato necessario l'elicottero Pegaso, ma nessuno tra Cavicchi e Monali è in pericolo di vita. Attivati anche i vigili del fuoco di Pistoia, mentre a Lanciole è arrivato anche il personale di pronto intervento che viene impiegato in queste competizioni sportive.

