Medioevo protagonista a San Miniato, giornata di studi con relatori illustri

La Sala Consiliare del Comune di San Miniato accoglierà, Giovedì 10 Maggio a partire dalle ore 10,30, Professori Universitari di Storia Medievale, provenienti da vari Atenei italiani e stranieri, che affronteranno, nel corso di una Giornata di studio, l’importante tematica della Scomunica e dell’Interdetto nella Toscana del Tardo Medio Evo. Si tratta di un appuntamento annuale che il Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medio Evo promuove per approfondire, con l’apporto estremamente competente di vari studiosi, significativi argomenti storici alla luce degli ultimi apporti della Ricerca. Oltre agli illustri Relatori, saranno presenti molti membri del Comitato Scientifico, di cui è Presidente il Professor Andrea Zorzi dell’Università degli Studi di Firenze. Coordinatore scientifico della Giornata è il Professor Michele Pellegrini dell’Università degli Studi di Siena, esperto di Storia delle Religioni, il cui Dipartimento di Storia Medievale dell’Università senese ha partecipato all’organizzazione della Giornata di studio. Significativa e preziosa la partecipazione qualificata, oltre naturalmente di quella italiana, di due esperti stranieri, i Professori Solal Abeles dell’Università del Lussemburgo e Julien Thery- Astruc dell’Università di Lione. Sarà dunque un’ottima occasione per tutti, cittadini, insegnanti, amanti della Storia, studenti, di conoscere meglio la storia del territorio toscano riguardo a un tema interessante, già in parte preparato dal Prof.Pellegrini in una Conferenza che il Centro studi Tardo Medio Evo ha promosso a San Miniato in collaborazione con l’Università del Tempo Libero nel mese di Marzo 2018 con notevole partecipazione di pubblico. A fare gli onori di casa per la Giornata di Studio saranno il Sindaco di San Miniato, Vittorio Gabbanini, l’Assessore alla cultura, Chiara Rossi, il Presidente del Consiglio Comunale, Vittorio Gasparri.

