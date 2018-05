Santa Croce a 'I Soliti Ignoti': parteciperà un volto noto delle concerie

Anche "una persona che lavora in una conceria del distretto di Santa Croce sull'Arno" tra le identità misteriose della popolare trasmissione "I Soliti Ignoti" nella puntata in onda lunedì 7 maggio alle 20.30 su Rai 1.

Segni particolari "brillante e in grado di portare ogni giorno in conceria il suo contagioso entusiasmo": nel corso della puntata sarà protagonista anche del gioco finale della trasmissione, in cui i concorrenti devono indovinare il grado di parentela tra gli ospiti in studio.

Per ora non trapelano altri particolari sulla sua partecipazione al programma, un'ulteriore occasione per raccontare uno spunto originale della concia toscana. Con i suoi 4 milioni di telespettatori di media, "I Soliti Ignoti" è tra le trasmissioni più seguite della sera.

Fonte: Ufficio Stampa

