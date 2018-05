Tenta di uccidere il vicino con un paletto, arrestato 22enne nel Pistoiese

Una lite condominiale stava per portare a una tragedia nel Pistoiese. Un 22enne di origini albanesi è stato arrestato per tentato omicidio nei confronti di un 37enne di origini nigeriane. Nella frazione Campo Tizzoro del comune di San Marcello Piteglio nella mattinata di oggi, domenica 6 maggio.

Di recente i due, vicini di casa, avevano dato già vita a screzi e varie liti sempre per comportamenti poco civili come sporcizia o rumori. In mattinata, stando alla ricostruzione dei carabinieri, la lite è iniziata nel giardino del condominio, dove sarebbe avvenuto un primo contatto fisico. Il 37enne sarebbe poi salito al suo appartamento, il 22enne lo avrebbe seguito muntio di un paletto di ferro, sradicato dal bordo della strada.

La lite è quindi ripresa dentro l'appartamento della vittima, violentemente colpita alla fronte con il paletto. L'aggressore è tornato quindi nella sua casa e ha chiamato il 112 raccontando del litigio. L'uomo aggredito, nel frattempo, si è trascinato in strada dove è stato soccorso da un passante. È stato quindi trasportato all'ospedale San Jacopo di Pistoia, le condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Il 22enne, medicato all'ospedale di San Marcello, è in carcere a Pistoia.

