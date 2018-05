Alternanza day, scuola più vicina al lavoro con le Camere di Commercio

Una scuola più vicina al mondo del lavoro con le Camere di Commercio: è ciò che si propone il Sistema camerale italiano che, tra le varie iniziative di livello nazionale, propone la seconda edizione dell’ALTERNANZA DAY, in programma in Toscana il prossimo 10 maggio.

L’evento si svolgerà presso le sedi camerali dove si incontreranno gli Istituti scolastici, gli studenti, le imprese ed i rappresentati del mondo del lavoro, le Istituzioni, i Centri per l’Impiego, tutti gli attori insomma che compongono la rete territoriale per l’orientamento al lavoro e alle professioni. Sarà il momento per un confronto finalizzato ad avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e permettere loro di acquisire una maggiore consapevolezza per le scelte future, formative o lavorative/professionali.

“Da molti anni Il Sistema camerale toscano è fortemente impegnato sul tema dell’Alternanza Scuola Lavoro – dice Riccardo Breda, Presidente di Unioncamere Toscana - Dal 2007 è intervenuto a promuovere e sostenere presso gli Istituti scolastici iniziative quali “Impresa In Azione” ed il Project Work “Scuola Lavoro” e più recentemente il Comitato Grandi Imprese, basate sulla metodologia di ‘imparare facendo’, avviate ben prima della riforma del 2015”.

In occasione dell’Alternanza Day saranno presentate le azioni e gli strumenti che le Camere di Commercio possono offrire per diffondere i percorsi di alternanza di qualità.

Si parlerà del sistema Excelsior, per la rilevazione dei fabbisogni occupazionali del territorio.

E’ previsto un focus specifico sulle nuove funzioni dedicate ai tutor scolastici ed aziendali del Registro nazionale per l’alternanza (RASL), punto d’incontro ancora “sotto utilizzato” tra le Scuole e le imprese ed altri Soggetti disponibili ad offrire agli studenti un periodo di apprendimento on the job. Alla data del 30 aprile il Registro annovera oltre 2.900 iscritti in Toscana, un numero significativo se si considerano le poche centinaia di un anno fa, ma che deve essere ulteriormente incrementato, se si considera il numero delle imprese attive in Toscana (352.726).

Ogni Camera di Commercio presenterà inoltre i propri progetti in corso e quelli per il prossimo anno scolastico, frutto della collaborazione con i vari partner del network territoriale, le scuole in primis, ed in particolare illustrerà il bando, di prossima pubblicazione, che coinvolgerà otto Camere di Commercio, per l’erogazione di voucher in favore delle imprese ospitanti studenti in alternanza: le domande di contributo potranno essere presentate dal 1 giugno fino al 30/11/2018.

Le Camere di Commercio toscane, aderendo al progetto nazionale “ Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni del sistema camerale” hanno messo a disposizione una dotazione finanziaria complessiva per il 2018 di oltre € 1.800.000 dedicata specificatamente all’erogazione di contributi alle imprese ospitanti studenti in alternanza . La Camera di Commercio di Firenze, avendo aderito al progetto nazionale sopra citato dal 2017, ha già pubblicato il bando per il corrente anno, che è quindi attivo dal 19 marzo u.s., con una dotazione di € 692.200. Le altre 8 Camere, previo confronto con Firenze e per assicurare la massima omogeneità sui territori, hanno utilizzato un bando comune per quanto concerne l’importo del voucher erogato (€ 600), i soggetti beneficiari (imprese e Soggetti REA) ed i requisiti ed il numero minimo di ore di alternanza richiesto (40h).

Nel corso della giornata sarà anche presentata la seconda edizione del Premio “Storie di Alternanza” in programma dal 1 settembre al 26 ottobre 2018,iniziativa nazionale che consiste nel raccontare, attraverso un video realizzato da un singolo studente o da un gruppo classe, con l’ausilio del tutor scolastico, l’esperienza di alternanza vissuta, valorizzandola e dando visibilità ai progetti stessi, utilizzando qualsiasi forma di linguaggio (giornalistico, documentario, fiction, animazione) e di “narrazione” .

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Toscana