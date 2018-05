Un'Alfa Romeo station wagon è andata in fiamme intorno alle 19.30 di oggi, lunedì 7 maggio, lungo la sgc Fi-Pi-Li dopo l'uscita di Navacchio in direzione Pisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Pisa per domare le fiamme che sarebbero partite dal vano motore. Non sono note le cause dell'incendio ma pare che non vi siano stati feriti.

Tutte le notizie di Cascina