Bancomat saltati in aria a Galleno e Santa Croce, sgominata banda in Abruzzo

Il 1 settembre 2017 si verificarono due colpi nelle banche di Galleno e Santa Croce sull'Arno, adesso gli autori sono stati arrestati. Una vasta operazione dei carabinieri di Teramo ha permesso una decina di ordinanze di custodia cautelare da parte del gip teramano: la cosiddetta 'banda della marmotta' è finita in manette. I precedenti alla Banca Toscana di Galleno e alla Cassa di Risparmio di Firenze di Santa Croce sono gli unici in Toscana, la banda ha agito tra l'Abruzzo e la Puglia, con un colpo pure a Ascoli.

L'inchiesta è scattata mesi fa, dopo che in provincia di Teramo sono stati assaliti diversi bancomat. Molti furti sono stati messi a segno tra il 2016-17 e le manette sono scattate oggi - lunedì 7 maggio - dopo una lunga indagine. I colpi hanno fruttato somme tra i 14 e i 95 mila euro, per un totale che sfiora i 230 mila euro. Gli arrestati sono tutti uomini tra i trenta e i cinquant'anni, solo uno è più giovane e ha a malapena vent'anni. Sono tutti residenti in Puglia, tranne un 33enne che viene da Barberino di Mugello.

Una buona parte dei ricavi illeciti veniva destinata a sostenere le spese legali di eventuali complici arrestati e a fornire sostegno ai loro familiari. A far scattare l'inchiesta è stato il ritrovamento di una macchina con targa rubata a Tortoreto, in Abruzzo. Per quanto concerne la Toscana i ladri a Santa Croce non riuscirono a portar via niente; a Galleno, invece, vennero rubati circa 20mila euro. I colpi avvennero nella medesima notte, di seguito le foto di ciò che avvenne.

