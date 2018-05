Cosimo degli Alberi, la Pistoia dei bambini si fa verde

Oltre 500 piantine, donate da Giorgio Tesi Group, cominceranno a germogliare da oggi sui terrazzi e nei giardini delle famiglie pistoiesi, contribuendo a far crescere, giorno dopo giorno, la coscienza verde della città. E’ così che proseguirà, in maniera spontanea e diffusa, l’iniziativa Cosimo degli Alberi, promossa da Giorgio Tesi Editrice e Cooperativa Pantagruel domenica 6 maggio, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e il contributo di Fondazione Caript, main sponsor Giorgio Tesi Group,Conad del Tirreno e Caparolcenter, Sponsor Mukki Latte e partner attivi Biblioteca San Giorgio, Comparto Sala e Giardino Zoologico.

E’ stata una giornata di festa per l’intera città, con la partecipazione di circa 500 bambini -accompagnati dalle famiglie - ai tour guidati dal personale della Cooperativa Pantagruel, lungo un percorso disseminato di installazioni green, fatte di piante e fiori, alla scoperta di una Pistoia dal cuore verde. A fare da filo conduttore il libro “Cosimo degli Alberi”, racconto illustrato edito da Giorgio Tesi Editrice, che prende ispirazione dal personaggio creato da Italo Calvino per far riflettere grandi e piccoli sul rapporto tra natura e città. A intervallare la “caccia al tesoro”, alcuni momenti di spettacolo molto partecipati, tra cui la performance degli attori Cristiano Lorenzi e Ornella Esposito, in piazza della Sala, che ha dato modo a bambini e genitori di interagire tra loro. Alla fine del tour grandi e piccoli hanno incontrato Cosimo degli Alberi “in persona”, impersonato dal trampoliere Edoardo Nardin, alle porte della mostra allestita nelle Sale Affrescate del Comune (piazza del Duomo).

Qui il sindaco Alessandro Tomasi, il presidente della Fondazione Caript Luca Iozzelli, il legale rappresentante di Giorgio Tesi Group Fabrizio Tesi e Claudia Cardelli, presidente della Cooperativa Pantagruel, hanno inaugurato ufficialmente la mostra, che resterà visitabile fino al 18 maggio (dal martedì al venerdì in orario 10-14, il sabato e la domenica in orario 10-18, ingresso libero). Nella stessa sede, dove sono raccolte le tavole originali del libro illustrato da Michele Fabbricatore e alcune sculture dello stesso artista, si svolgeranno dei laboratori didattici a cura della Cooperativa Pantagruel e dei servizi educativi del Comune di Pistoia. Alla mostra sarà possibile acquistare il libro.

Alcune installazioni green, richiamo agli antichi orti della città, resteranno fruibili fino al 18 maggio, per chiunque volesse percorrere la sua personale “caccia al tesoro” sulle orme di Cosimo degli Alberi. Per gli studenti delle scuole primarie (fino ai 10 anni di età) saranno inoltre organizzati laboratori didattici in collaborazione con la Biblioteca San Giorgio e iServizi Educativi del Comune Il Comune di Pistoia, infatti, è noto per un approccio educativo interattivo e stimolante, tanto da essere diventato oggetto di studio per Paesi del Nord Europa e delle Americhe. Il progetto “Cosimo degli Alberi” si inserisce dunque nel solco di una tradizione consolidata e al tempo stesso in continuo divenire. L’uso della filastrocca per narrare la storia intende stimolare la sensibilità e la curiosità dei bambini. Citando Gianni Rodari, le rime diventano “giocattoli sonori”: attraverso il gioco assumono una funzione educativa, di informazione, di conoscenza e sono in grado di risvegliare la dimensione giocosa e curiosa non solo dei bambini, ma anche degli adulti.

